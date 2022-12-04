لقطات لاستعدادات منتخب كوريا الجنوبية لملاقاة البرازيل غدًا

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يستعد لاعبو منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، لملاقاة المنتخب البرازيلي في تمام الساعة العاشرة مساء غد الاثنين، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي (دور الـ16) بكأس العالم قطر 2022.
منتخب كوريا الجنوبية يواصل الاستعداد لمواجهة البرازيل#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/GM4T5FnzTI
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 4, 2022
وتمكن منتخب البرازيل صاحب الـ5 ألقاب من نسخ كأس العالم من تصدر المجموعة السابعة بالمونديال حاصدًا 6 نقاط من انتصارين أمام صربيا وسويسرا والهزيمة على يد الكاميرون بهدف دون رد، أحرزه فينسينت أبوبكر برأسية قوية.
ونجح منتخب كوريا الجنوبية في خطف بطاقة التأهل كوصيف المجموعة الثامنة بعدما حصد 4 نقاط من الفوز على منتخب البرتغال والهزيمة أمام غانا والتعادل ضد أوروجواي.
ويلاقي الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية التي تقام مساء غد الاثنين، المتأهل من لقاء اليابان ضد كرواتيا في مواجهة دور ربع النهائي (دور الثمانية) لكأس العالم قطر 2022.