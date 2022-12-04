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ضمن مباريات دور الـ16 بمونديال 2022

لقطات لاستعدادات منتخب كوريا الجنوبية لملاقاة البرازيل غدًا

2022-12-04 الساعة 1:42
لقطات لاستعدادات منتخب كوريا الجنوبية لملاقاة البرازيل غدًا
المواطن - عاطف عبداللطيف

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يستعد لاعبو منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، لملاقاة المنتخب البرازيلي في تمام الساعة العاشرة مساء غد الاثنين، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي (دور الـ16) بكأس العالم قطر 2022.

مواجهة مرتقبة

وتمكن منتخب البرازيل صاحب الـ5 ألقاب من نسخ كأس العالم من تصدر المجموعة السابعة بالمونديال حاصدًا 6 نقاط من انتصارين أمام صربيا وسويسرا والهزيمة على يد الكاميرون بهدف دون رد، أحرزه فينسينت أبوبكر برأسية قوية.

ونجح منتخب كوريا الجنوبية في خطف بطاقة التأهل كوصيف المجموعة الثامنة بعدما حصد 4 نقاط من الفوز على منتخب البرتغال والهزيمة أمام غانا والتعادل ضد أوروجواي.

دور الثمانية

ويلاقي الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية التي تقام مساء غد الاثنين، المتأهل من لقاء اليابان ضد كرواتيا في مواجهة دور ربع النهائي (دور الثمانية) لكأس العالم قطر 2022.

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