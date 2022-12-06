لقطات لتدريبات النصر الأخيرة قبل ودية الحزم

اختتم نادي النصر الملقب استعداداته وتدريباته، أمس الاثنين، قبل خوض لقائه الودي أمام الحزم في إمارة أبوظبي في مباراة مغلقة، اليوم الثلاثاء، ضمن معسكر إعداد “العالمي” قبل عودة الدوري السعودي روشن.

تدريبات العالمي

ونشر حساب نادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الاثنين، لقطات للاعبي الفريق وهم يؤدون تدريباتهم الأخيرة قبل ودية الحزم، المقرر لها اليوم الثلاثاء.

تمارين واجتماع

وأضاف حساب النصر عبر تويتر، أمس، أن التمرين والتدريبات شهد اجتماع فني، تلاه تمارين لياقية، وأخرى تكتيكية، قبل أن يختتم بمناورة على منتصف الملعب.

مباراة ألميريا

ومن المنتظر أن تعود بعثة النصر للرياض بعد المباراة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس، بمشاركة الدوليين، تأهبًا للمباراة الودية التي سيخوضها أمام ألميريا الأسباني يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويستعد النصر لمواجهة الرائد يوم 15 ديسمبر الجاري قبل مواجهة العدالة في كأس الملك.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من 8 مباريات فاز في 6 وتعادل كما خسر في واحدة.