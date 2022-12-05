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لقطات لتدريبات سويسرا استعدادًا لـ البرتغال غدًا

2022-12-05 الساعة 3:06
لقطات لتدريبات سويسرا استعدادًا لـ البرتغال غدًا
المواطن - عاطف عبداللطيف

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نشرت قناة الكاس القطرية، اليوم الاثنين، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، لقطات لتدريبات المنتخب السويسري استعدادًا لملاقاة المنتخب البرتغالي، غدًا الثلاثاء ضمن مواجهات دور الـ16 بكأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

تدريبات قوية

ورصد تقرير قناة الكاس القطرية، الاثنين، تدريبات منتخب سويسرا صباح اليوم استعدادًا لمواجهة البرتغال غدًا في ثمن نهائي كأس العالم 2022، والتي اتسمت بالجدية الشديدة وحماس اللاعبين قبل مواجهة منتخب “برازيل أوروبا”.

غياب طويل

ويتطلع منتخبا البرتغال وسويسرا لإنهاء غيابهما عن دور الثمانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك عندما يلتقيان في تمام الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة في دور الـ16 في مونديال 2022، المقام حاليًا على الأراضي القطرية.

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