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أصبح الهداف التاريخي لـ الديوك برصيد 52 هدفًا

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا في الدوحة

2022-12-08 الساعة 2:32
لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا في الدوحة
المواطن - عاطف عبداللطيف

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نشرت قناة الكاس القطرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ظهر اليوم الخميس، لقطات لتكريم المهاجم المميز أوليفيه جيرو لاعب منتخب فرنسا في مقر إقامة بعثة الديوك بالعاصمة القطرية الدوحة بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق برصيد 52 هدفًا.

مواجهة مرتقبة

مواجهة من العيار الثقيل تجمع منتخبي فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد تخطي المنتخبين عقبة دور الـ16.

التشكيل المتوقع

أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الأربعاء، أن تدريبات المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، توضح اختيار المدير الفني لمنتخب الديوك ديديه ديشامب الإبقاء على التشكيل الذي واجه به منتخب بولندا في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: كوندي، فاران، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: جريزمان، تشاوميني، رابيو.

خط الهجوم: ديمبلي، جيرو، مبابي.

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