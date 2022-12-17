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بعد هطول أمطار غزيرة

لقطات لجريان السيول بالباحة

2022-12-17 الساعة 11:38
لقطات لجريان السيول بالباحة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة الباحة، اليوم السبت، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظات بني حسن والمندق والمخواة وقلوة وبلجرشي والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها.

 

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أمطار الباحة

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على سد وادي دوقة غرب قلوة اليوم السبت، كما أظهر مقطع آخر أمطار وادي سبة بقلوة أيضًا والتي أدت إلى جريان السيول والأودية جعلها الله خير وبركة.

 

منخفض سيبيري

يذكر أن مركز وسم للأرصاد قد توقع في وقت سابق، أن يتأثر طقس المملكة بمنخفض جوي سيبيري يؤدي إلى حالة مطرية واسعة التأثير تبدأ نهاية الأسبوع الجاري على غرب ووسط السعودية وشرقها.

كما توقع المركز أن يمتد تأثير الحالة إلى الكويت والعراق ومنطقة بلاد الشام والأردن ومصر، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية ناتجة من منخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة مندفعة من سيبيريا.

متابعة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، نصح في وقت سابق، المواطنين بضرورة متابعة الأحوال الجوية قبل الخروج من المنزل؛ لتفادي أي تقلبات.

وقال المركز في تغريدة على موقع تويتر: “قبل الخروج أو اتخاذ أي خطوة لممارسة نشاطك الخارجي كن مطلع على أحوال الطقس؛ لتفادي أي تقلبات جوية تؤثر على مجرى الحياة اليومي الخاص بك”.

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