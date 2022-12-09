Icon

ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

محمد بن سلمان
السعودية اليوم
حصاد اليوم

لقطات لرئاسة ولي العهد قمة الرياض العربية الصينية

2022-12-09 الساعة 7:04
لقطات لرئاسة ولي العهد قمة الرياض العربية الصينية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، لقطات لرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقمة الرياض العربية الصينية.

قمة الرياض العربية الصينية:

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رأس ولي العهد “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

قد يهمّك أيضاً
Img

مشاهد بديعة للمنحوتات الصخرية بصحراء حسمى في تبوك

Img

وول ستريت: آبل تخطط لنقل إنتاجها خارج الصين

وقبيل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لولي العهد وقادة وفود الدول المشاركة في أعمال القمة.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام
السعودية اليوم

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام

السعودية اليوم
ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر
تكنولوجيا

ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر

تكنولوجيا
لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض
حصاد اليوم

لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض

حصاد اليوم
إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين
العالم

إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين

العالم
استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة
صحة وطب‎

استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة

صحة وطب‎
حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض
السعودية اليوم

حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض

السعودية اليوم
إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...
السعودية اليوم

إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...

السعودية اليوم
خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...
السعودية اليوم

خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...

السعودية اليوم