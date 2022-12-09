لقطات لرئاسة ولي العهد قمة الرياض العربية الصينية

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نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، لقطات لرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقمة الرياض العربية الصينية.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رأس ولي العهد “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وقبيل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لولي العهد وقادة وفود الدول المشاركة في أعمال القمة.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم.