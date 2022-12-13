لقطات لعروض السعادة المتجولة بين زوار بوليفارد رياض سيتي

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نشر موسم الرياض 2022، لقطات للعروض المتجولة بين زوار بوليفارد رياض سيتي.
وقال موسم الرياض في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: العروض المتجولة تدخل البهجة وتصنع السعادة بين زوّار بوليفارد رياض سيتي المميزة بفعالياتها وأجوائها.
انطلقت فعاليات موسم الرياض 2022 الترفيهية في نسخته الثالثة بشعار “فوق الخيال”، ويشتمل على 15 منطقة ترفيهية تتميز كل واحدة منها بطابع يختص بها عن بقية المناطق.
ويقدم الموسم هذا العام في نسخته الجديدة أكثر من 8500 فعالية، وأكثر من 150 عرضًا غنائيًّا، إضافة إلى 7 معارض عالمية، و17 مسرحية عربية.
ويتضمن أيضًا 8 عروض عالمية، و108 تجارب تفاعلية، كما يوفر في مناطقه الترفيهية 240 متجرًا، و252 مطعمًا ومقهى، وعروض ألعاب نارية طوال أيام الموسم، إضافة إلى عرض WWE، ومباراة عالمية لكرة القدم.