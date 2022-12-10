لقطات لغناء وهتافات جماهير المغرب قبل مباراة البرتغال

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احتشدت جماهير المغرب مساء اليوم السبت، قبل انطلاق مباراة أسود الأطلس أمام البرتغال في دور الثمانية من كأس العالم 2022 والمقام حاليًا في قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.
جماهير المغرب حاضرة بقوة قبل المواجهة المرتقبة أمام البرتغال#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/fIJxl2FRmW
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
ونشرت قناة الكاس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، لقطات تبرز حضور جماهير المغرب بقوة قبل دقائق من المواجهة المرتقبة أمام البرتغال.
شاهد غناء أطفال #المغرب من أمام استاد الثمامة قبل مواجهة #البرتغال في ربع نهائي#كأس_العالم #قطر2022 #كأس_العالم_قطر_2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#قنوات_الكاس pic.twitter.com/2QMuGYToIG
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
كما عرضت قناة الكاس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، لقطات لغناء أطفال المغرب من أمام استاد الثمامة قبل مواجهة البرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.