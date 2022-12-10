لقطات لغناء وهتافات جماهير المغرب قبل مباراة البرتغال

احتشدت جماهير المغرب مساء اليوم السبت، قبل انطلاق مباراة أسود الأطلس أمام البرتغال في دور الثمانية من كأس العالم 2022 والمقام حاليًا في قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

مواجهة البرتغال

ونشرت قناة الكاس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، لقطات تبرز حضور جماهير المغرب بقوة قبل دقائق من المواجهة المرتقبة أمام البرتغال.

غناء الأطفال

كما عرضت قناة الكاس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، لقطات لغناء أطفال المغرب من أمام استاد الثمامة قبل مواجهة البرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.