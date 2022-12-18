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توقعات بتقلبات جوية نهاية الأسبوع

لقطات لـ أمطار غزيرة على أم الراكة جنوب مكة المكرمة

2022-12-18 الساعة 10:33
لقطات لـ أمطار غزيرة على أم الراكة جنوب مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مواطنون لقطات لهطول الأمطار التي يشهدها مركز أم الراكة جنوب مكة المكرمة.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول هطول أمطار غزيرة، تتساقط على إحدى السيارات التي توقفت في ظل الحالة المطرية.

أمطار غزيرة

من جانب آخر، توقع عبدالله الحربي مؤسس عالم الطقس، تحديثات حالة آخر الأسبوع، مشيرًا إلى أنها اتسعت رقعتها، والأمطار تشمل أجزاء من مكة المكرمة المدينة المنورة والقصيم وحايل والوسطى والحفر والكويت وسواحل الشرقية والغزاره في وسط الغربية جدة والشعيبة ومكة والقصيم وامتداد للشرق إلى الحفر والكويت.

تقلبات جوية

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة تقلبات جوية على 10 مناطق، نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المركز في تغريدة على موقع تويتر: بإذن الله، تقلبات جوية تشهدها المناطق التالية: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، القصيم، الرياض والشرقية، نهاية الأسبوع الجاري.

كما توقع المركز أن يصحب الحالة الجوية هطول أمطار رعدية، وتساقط الثلوج، وانخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأمواج.

وأشار المركز إلى إصدار تقرير خاص غدًا الاثنين، بشأن التقلبات الجوية السابق ذكرها.

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