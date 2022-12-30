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توقعات باستمرار الأمطار حتى صباح الغد

لقطات لـ أمطار غزيرة على جدة الآن

2022-12-30 الساعة 1:01
لقطات لـ أمطار غزيرة على جدة الآن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مواطنون لقطات لتساقط أمطار غزيرة على محافظة جدة، بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، وسط توقعات باستمرارها حتى صباح الغد.

وأوضحت لقطات الفيديو، تساقط الأمطار بغزارة، فضلًا عن أصوات البرق والرعد التي تظهر بوضوح في السماء.

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أمطار متوسطة إلى غزيرة

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحل جدة.

كما حذر المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل (جدة، بحرة، الشعيبة)، ويستمر حتى الساعة 11 صباحًا من يوم غدٍ الجمعة.

 

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