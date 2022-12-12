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فيديوهات توثق طقس الأمس

لقطات لـ الحياة في جدة وسط الأمطار والبرق

2022-12-12 الساعة 9:26
لقطات لـ الحياة في جدة وسط الأمطار والبرق
المواطن - فريق التحرير

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نشر بندر القعياني، مصور فوتوغرافي ومهتم بالتغطيات، مقطع فيديو يظهر طقس وأمطار جدة بالليل، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

ووثق القعياني لقطات للأجواء في جدة، وتحديدًا في واجهة روشن البحرية، وهي أحدث مشاريع أمانة محافظة جدة.

بروقًا شديدة

كما وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بروقًا شديدة أضاءت ليل سماء حي الأجاويد بمحافظة جدة.

وظهر خلال المقطع، الذي رصدته “المواطن“، بروق شديدة وهطول أمطار غزيرة، على حي الأجاويد، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزاءها الساحلية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

سحب رعدية ممطرة

كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف والحدود الشمالية.

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