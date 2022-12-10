شاهد.. رونالدو على دكة البدلاء في مباراة المغرب والبرتغال

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عرضت قناة الكاس القطرية، اليوم السبت، لقطات تظهر النجم البرتغالي كريستاينو رونالدو وهو يجلس على دكة البدلاء في مواجهة المغرب، بدور الثمانية من كأس العالم قطر 2022.
هل يستحق رونالدو الجلوس على دكة البدلاء مع منتخب #البرتغال ؟#كأس_العالم_FIFA #قطر2022
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— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
ويأتي جلوس رونالدو احتياطيًا في مواجهة المغرب، في ثاني مباراة على التوالي لا يبدأ فيها الدون البرتغالي أساسيًا، بعدما جلس بديلًا أمام سويسرا في دور الـ16 ، وهي المباراة التي فازت فيها البرتغال بسداسية، وصعدت إلى دور الثمانية لتقابل المغرب، في المباراة التي تلعب حاليًا على ملعب الثمامة بكأس العالم 2022.
وقرر مدرب المنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس الاعتماد على نفس تشكيلة المباراة الماضية والتي شهدت الدفع بمهاجم بنفيكا الشاب غونسالو راموس منذ بداية المباراة ونجح وقتها في إحراز ثلاثة أهداف في الدقائق 17 و51 و67 ليكون بذلك أول لاعب يسجل هاتريك في النسخة الحالية.