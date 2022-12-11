لقطات لـ سحابة جدة على رادار الطقس

نشر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الأحد، لقطات خلال مراقبة سحابة جدة على رادارات الطقس بغرفة العمليات للإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ.

ووثق المركز، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، لقطات لكبير المتنبئين عبدالله البلوي وهو يراقب سحابة جدة تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة وجدة.

تحذير

رفع المركز الوطني للأرصاد في تحديثٍ له، مستوى التنبيه المتقدم على جدة إلى “تحذير”، وسط تأكيد للأرصاد بمراقبة الحالة المطرية والظواهر المصاحبة لها على مدار الساعة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني.

عواصف وأمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، هبوب عواصف رعية مصحوبة بأمطار غزيرة، قد تستمر حتى العاشرة من صباح يوم الاثنين، على منطقة مكة المكرمة وتشمل جدة.

التأثيرات المصاحبة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يصاحب الحالة المطرية نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية.