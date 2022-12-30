لقطات لـ سيول عرعر

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وثق مواطنون لحظات تساقط الأمطار والسيول على مدينة عرعر، الآن، حيث تشهد أمطارًا غزيرة.
وأوضح مقطع الفيديو تساقط الأمطار بغزارة، بالتزامن مع تحذيرات من الأرصاد.
وفي وقت سابق، رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه على منطقة الحدود الشمالية، متوقعًا أن تشهد المنطقة حالة ضباب وتدنيًا في الرؤية.