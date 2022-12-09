لقطات لـ سيول وادي مرخ اليوم

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نشر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، مقطع فيديو لمشاهد سيول جارفة.
سيول وادي #مرخ جنوب شرق #الزلفي اليوم.
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/UzDeaTkYDE
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) December 9, 2022
وقال المسند في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: سيول وادي مرخ جنوب شرق الزلفي اليوم.
في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، بأن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقتي حائل والقصيم، وذلك يومي الجمعة والسبت.
وأوضح أن الحالة المتوقعة تمتد خلال فترة المساء لتشمل أجزاء من منطقة الرياض، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.