لقطات لـ 17 حديقة افتتحت في الرياض

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افتتحت أمانة الرياض 17 حديقة كمرحلة أولى ضمن خطة لزيادة الحدائق للوصول لمستهدفات الرياض الخضراء.
بمساحة تتجاوز 194 ألف متر مربع وفي 13 حيًا..قد يهمّك أيضاً
سمو الأمير فيصل بن عياف أمين منطقة #الرياض يفتتح 17 حديقة كمرحلة أولى ضمن خطة لزيادة الحدائق للوصول لمستهدفات #الرياض_الخضراء.. pic.twitter.com/vdATkeMhXB
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) December 28, 2022
وقالت أمانة الرياض في تغريدة على موقع تويتر: بمساحة تتجاوز 194 ألف متر مربع وفي 13 حيًّا، افتتح الأمير فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض 17 حديقة كمرحلة أولى ضمن خطة لزيادة الحدائق للوصول لمستهدفات الرياض الخضراء.
واستعرضت الأمانة في تقرير مصور، لقطات توثق الحدائق التي تم افتتاحها لخدمة الأحياء المجتمعية وخلق بيئة جمالية داخل المدينة.