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أجواء المونديال مستمرة في 35 موقعًا بالرياض

2022-12-06 الساعة 10:01
أجواء المونديال مستمرة في 35 موقعًا بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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نشرت أمانة منطقة الرياض لقطات لأجواء حماسية لمتابعة مباريات كأس العالم 2022.

متابعة المونديال في أجواء حماسية

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وقالت أمانة منطقة الرياض في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: أجواء المونديال مستمرة في 35 موقعًا، وسكان الرياض وزوارها يعبرون عن حماسهم خلال مشاهدتهم للمباريات في الشاشات العملاقة الناقلة لـ كأس العالم 2022.

فوز المغرب

نجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، للمرة الأولى في تاريخه.

مواجهة قوية

ولعبت المغرب ضد إسبانيا اليوم على استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، واتسمت المباراة بالقوة والندية الشديدة، لتمتد إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

واستمرت المحاولات في الأشواط الإضافية لحسم التأهل، وسط تألق كبير من المدافعين وحراس المرمى، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأسود الأطلس بفضل تألق الحارس ياسين بونو.

 

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