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ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية
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الفائض يقدر بـ 16 مليار ريال

لقطات للحظة توقيع ولي العهد على ميزانية 2023

2022-12-07 الساعة 11:28
لقطات للحظة توقيع ولي العهد على ميزانية 2023
المواطن - فريق التحرير

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بينت لقطات لحظة توقيع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على ميزانية 2023.

جاء ذلك بعد إن رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م) التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وبعد انتهاء كلمته استكمل مجلس الوزراء جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بالذي قدم شكر المجلس وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بتشريف المجلس للإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 / 1445هـ (2023م)، ثم استعرض مجلس الوزراء بنود هذه الميزانية، لأمير محمد بن سلمان جلسة مجلس الوزراء اليوم، وتم الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ (2023م)، ثم استعرض مجلس الوزراء بنود هذه الميزانية، وأصدر قراره بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444/ 1445هـ (2023م) المتضمن ما يلي:

تفاصيل الميزانية:

1- تقدر الإيرادات بمبلغ (1,130,000,000,000) ألف ومائة وثلاثين مليار ريال.

2- تعتمد المصروفات بمبلغ (1,114,000,000,000) ألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال.

3- يقدر الفائض بمبلغ (16,000,000,000) ستة عشر مليار ريال.

ووجه ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

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