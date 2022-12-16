لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين

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تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، احتفلت الوزارة بتدشين مركز فناء الأول في حي السفارات بالرياض، بحضور عدد من المثقفين والفنانين.
تبادلٌ معرفي وريادة تجربة المكان الثالث في المركز الثقافي #فناء_الأول#محلك_مكانك#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/M7KhR3PaaNقد يهمّك أيضاً
— وزارة الثقافة (@MOCSaudi) December 16, 2022
وفناء هو مركز ثقافي شامل يختص باحتضان الموهوبين والمبدعين، ويوفر لهم مساحات فنية وورش عمل، ويضم المركز مكتبة ومعروضات فنية دائمة ومعارض فنية.
ولفتت الوزارة إلى أن الهدف من المركز هو التبادلُ المعرفي، واحتضان الموهوبين والمبدعين، ودعمهم.