لقطات لمشتل الرياض الخضراء بعد اكتمال 80% من المرحلة الأولى

أكد حساب مشاريع السعودية اكتمال 80% من أعمال المرحلة الأولى من مشتل، الرياض الخضراء، كما تم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من المشتل الذي يعد أحد أكبر المشاتل في العالم.

المشتل

يهدف المشتل لتزويد مشروع الرياض الخضراء بالأعداد والأنواع المطلوبة من الشتلات لتسريع المشروع، وفقًا لما ذكرت صفحة مشاريع السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين.

الرياض خضراء

يعد مشروع الرياض الخضراء من أهم المشاريع البيئية المتميزة، فهو واحد من أكبر مشاريع التشجير طموحًا في العالم، وأحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مارس 2019.

وذلك ضمن إطار تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030 لرفع تصنيف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم.

برنامج التشجير

يغطي برنامج التشجير في مشروع الرياض الخضراء معظم عناصر ومكونات المدينة، بما يشمل: 3330 حديقة حي، و43 متنزهًا كبيرًا، و9 آلاف مسجد، و6 آلاف مدرسة، و64 منشأة جامعة وكلية، و390 منشأة صحية، و1670 منشأة حكومية، كما يغطي برنامج التشجير 16,400 كيلومتر طولي من الشوارع والطرق، و2000 موقع لمواقف السيارات، و,1001 كيلو متر طولي من الأحزمة الخضراء ضمن خطوط المرافق العامة (أبراج نقل الكهرباء ومسارات أنابيب البترول)، و175 ألف قطعة أرض فضاء، و272 كم من الأودية وروافدها.