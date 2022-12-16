Icon

الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إحدى فعاليات موسم الرياض

لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء

2022-12-16 الساعة 12:33
لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء
المواطن - تصوير : هاشم القرني

مواضيع ذات علاقة

وثقت عدسة “المواطن” معرض أنا عربية، إحدى فعاليات موسم الرياض 2022، ويضم أكبر تشكيلة للأزياء والتصاميم المعاصرة.

قد يهمّك أيضاً
Img

حارس فرنسا يُسبب المعاناة لـ هاري كين

Img

لقطات لتحول منزل ريا وسكينة لمزار سياحي

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا لمختلف الشرائح في المجتمع، وأعمار مختلفة.

 

موسم الرياض 2022

انطلقت فعاليات موسم الرياض 2022 الترفيهية في نسخته الثالثة بشعار “فوق الخيال”، ويشتمل على 15 منطقة ترفيهية تتميز كل واحدة منها بطابع يختص بها عن بقية المناطق.

ويقدم الموسم هذا العام في نسخته الجديدة أكثر من 8500 فعالية، وأكثر من 150 عرضًا غنائيًّا، إضافة إلى 7 معارض عالمية، و17 مسرحية عربية.

ويتضمن أيضًا 8 عروض عالمية، و108 تجارب تفاعلية، كما يوفر في مناطقه الترفيهية 240 متجرًا، و252 مطعمًا ومقهى، وعروض ألعاب نارية طوال أيام الموسم، إضافة إلى عرض WWE، ومباراة عالمية لكرة القدم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشاعر الجماهير بعد إنهاء إجراءاتهم بسهولة في...
السعودية اليوم

مشاعر الجماهير بعد إنهاء إجراءاتهم بسهولة في...

السعودية اليوم
جزر فرسان للباحثين عن جمال الطبيعة
السعودية اليوم

جزر فرسان للباحثين عن جمال الطبيعة

السعودية اليوم
وزير النقل: التاكسي يخدم أكثر من 100...
السعودية اليوم

وزير النقل: التاكسي يخدم أكثر من 100...

السعودية اليوم
البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا...
السعودية اليوم

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على محافظة ضباء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على محافظة ضباء

السعودية اليوم
ضبط مفحط جازان
حصاد اليوم

ضبط مفحط جازان

حصاد اليوم
الشمراني: النقاد يهاجمون الأخضر ويساندون فشل أنديتهم
الرياضة

الشمراني: النقاد يهاجمون الأخضر ويساندون فشل أنديتهم

الرياضة
فرنسا تشهد انقطاعًا كبيرًا ووشيكًا في الكهرباء
العالم

فرنسا تشهد انقطاعًا كبيرًا ووشيكًا في الكهرباء

العالم