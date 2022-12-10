لقطات لمغادرة منتخب البرازيل قطر بعد وداع المونديال

عرضت قناة الكاس القطرية، صباح اليوم السبت، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لقطات لمغادرة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، قبل ساعات، العاصمة القطرية الدوحة.

خسارة السامبا

وجاءت مغادرة بعثة منتخب البرازيل العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، بعد الخسارة المفاجئة لمنتخب السليساو أمام كرواتيا بركلات الترجيح مساء أمس الجمعة، في دور الثمانية بكأس العالم قطر 2022.

تأهل كرواتيا

ونجح منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم في الفوز على المنتخب البرازيلي مساء أمس بركلات الترجيح، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، ويواجه منتخب الأرجنتين في دور الأربعة من كأس العالم 2022.