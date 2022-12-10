لقطات لمغادرة منتخب البرازيل قطر بعد وداع المونديال

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عرضت قناة الكاس القطرية، صباح اليوم السبت، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لقطات لمغادرة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، قبل ساعات، العاصمة القطرية الدوحة.
حافلة منتخب #البرازيل توجهت صباح اليوم إلى المطار لمغادرة #الدوحة بعد وداع #كأس_العالم #قطر2022#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/opShaYWJGj
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وجاءت مغادرة بعثة منتخب البرازيل العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، بعد الخسارة المفاجئة لمنتخب السليساو أمام كرواتيا بركلات الترجيح مساء أمس الجمعة، في دور الثمانية بكأس العالم قطر 2022.
ونجح منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم في الفوز على المنتخب البرازيلي مساء أمس بركلات الترجيح، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، ويواجه منتخب الأرجنتين في دور الأربعة من كأس العالم 2022.