لقطات لمهارة إيفان بيريشيتش الخاصة في تدريبات كرواتيا

نشرت قناة الكاس القطرية، مساء اليوم الأربعاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لقطات لمهارات خاصة ومميزة أبداها اللاعب الكرواتي إيفان بيريشيتش، في أثناء تدريبات المنتخب الكرواتي، استعدادًا لمواجهة البرازيل في دور الثمانية بمونديال كأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

رسالة خاصة

وفي فيديو لكاميرات قناة الكاس، من تدريبات المنتخب الكراواتي، ظهر اللاعب المتميز بيريشيتش وهو يمرر الكرة بمهارة وإتقان شديد من خلف المرمى لتسقط بمهارة منقطعة النظير إلى داخل الشباك وتتهادي بشكل مهاري في الجول، وهي رسالة للاعبي منتخب البرازيل أنهم ليسوا وحدهم ملوك المهارة واللعب الجميل وليسوا وحدهم من يمتلكون الفنيات العالية في عالم الساحرة المستديرة.

موعد المباراة

ويلعب منتخبا البرازيل وكرواتيا، في دور الـ8 من كأس العالم 2022، يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.