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لقطات لنفس الأماكن في تبوك مع فارق قرن من الزمن

2022-12-15 الساعة 1:06
لقطات لنفس الأماكن في تبوك مع فارق قرن من الزمن
المواطن - فريق التحرير

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تداول مواطنون مقطع فيديو يظهر نفس الأماكن في محافظة تبوك مع فارق الزمن لها وما يقارب الـ 100 عام.

 

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تقع منطقة تبوك في شمال غرب المملكة، وتحدها الأردن من الشمال ومن الشرق منطقة الجوف ومنطقة حائل ومن الجنوب منطقة المدينة المنورة ومن الغرب خليج العقبة والبحر الأحمر.

تاريخ تبوك

يعود تاريخ تبوك إلى ما قبل الميلاد بـ 500 سنة، كما تدل على ذلك الآثار التي وجدت بها وقد كانت تسمى باسم (تابو) أو (تابوا)، كما تشير الآثار أن منطقة تبوك كانت موطنًا لأمم عديدة قبل الإسلام، كالعرب البائدة مثل ثمود، والأراميين والأنباط.

ويذكر المؤرخون أن تبوك كانت موطنًا لقبيلة جذام.

التاريخ القديم

تضم تبوك جنوبًا مدائن صالح ووادي القرى ومنطقة الحجر (وهي من ديار ثمود)، وشرقًا تقع مدينة تيماء، وما بها من آثار ترجع إلى قرون بعيدة، وغربًا توجد مدائن شعيب وبها مقابر قوم شعيب وأصحاب الأيكة، وغيرها من الأماكن الأثرية.

وقد كانت تبوك عاصمة لعدة دول وإمبراطوريات وكانت مصيف لقياصر الروم.

وقلعة تبوك الأثرية يرجع تاريخها إلى حوالي 3500 سنة قبل الميلاد، وقد جُدد بناؤها أكثر من مرة، كان آخرها عام 1062هـ، كما يدل على ذلك نقش مرسوم عليها. ويقال أنها قلعة أصحاب الأيكة الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم أكثر من مرة.

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