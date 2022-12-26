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مستغلين وضع الطقس

لقطات لنهب جماعي لمتاجر ولاية نيويورك

2022-12-26 الساعة 10:21
لقطات لنهب جماعي لمتاجر ولاية نيويورك
المواطن - فريق التحرير

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق نهبًا جماعيًا لمتاجر متعددة في نيويورك مستغلين وضع الطقس بعد العاصفة الثلجية التي شلّت أجزاء كبيرة من الولاية.

نهب جماعي

ويحسب الفيديو، وثق شرطي جرائم السرقات عند متجر Family Dollar ، حيث اكتفت الشرطة بتحذيرهم بصفارات الإنذار فقط.

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وغطت الثلوج الكثيفة المنازل والشوارع، وعمّت الأرجاء في مدينة بوفالو في نيويورك إثر عاصفة صُنفت الأسوأ في التاريخ.

وأدت العواصف الثلجية القاسية التي تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة إلى تعريض حياة ملايين الأميريكين للخطر، مع التدني الكبير في درجات الحرارة وتراكم الثلوج وانقطاع الكهرباء، حيث تم إحصاء 32 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول وهي من مواليد بوفالو إن الأمر أشبه “بالذهاب الى منطقة حرب، ومشهد السيارات على جانبي الطرق صادم”، حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى ثمانية أقدام (2,4 متر) ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة خاصة مع انقطاع الكهرباء.

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