لقطات لهطول أمطار غزيرة على محافظة حقل بتبوك

شهدت محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مساء اليوم السبت، جعلها الله سقيًا خير وبركة.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة على محافظة حقل بتبوك.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة إلى ما دون الصفر للمرة الأولى هذا الموسم خاصة على شمال المملكة.

أمطار متوسطة

وقال المركز الوطني للأرصاد في إنفوجراف صادر عنه، إنه من المتوقع أن تهطل أمطار من خفيفة إلى متوسطة على تبوك، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والباحة يومي الأحد والاثنين المقبلين.

ومن المتوقع أن تشهد تبوك انخفاضًا في درجات الحرارة وتكون الصقيع وذلك يوم الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين (1 تحت الصفر إلى 4) م.

موجة صفرية

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية إنه اعتبارًا من يوم غد تبدأ الموجة الأولى للدرجات الصفرية على مناطق شمال المملكة وأجزاء من منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية.

كما توقع العقيل هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الرياض تشمل العاصمة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المتوقعة ما بين -1 إلى 4 درجات مئوية في المناطق الشمالية، بينما تتراوح بين 2 إلى 5 درجات شمال الرياض والشرقية، وبين 1 إلى 5 درجات على أجزاء منطقة الرياض، بما فيها العاصمة.