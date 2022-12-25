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وسط التقلبات الجوية بالمملكة

لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول في تبوك

2022-12-25 الساعة 7:23
لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول في تبوك
المواطن - فريق التحرير

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هطلت اليوم الأحد، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظتي أملج وضباء وعلى مراكز حالة عمار وشقري والبديعة والسرو والقليبة والضلفة وضواحيها التابعة لمنطقة تبوك.

ونشر خبير الطقس والأرصاد الدكتور عبدالله المسند، مقطع فيديو متداولاً لجريان السيول بجنوب غرب تبوك اليوم الأحد.

كما وثق مقطع فيديو آخر، جريان السيول في أحد الطرق الرئيسية بمحافظة أملج والتي شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأظهر مقطع فيديو آخر، هطول الأمطار الغزيرة على طريق ضباء تبوك، مع تكوّن السحب الممطرة.

وشهد جبل اللوز في تبوك، اليوم الأحد، بداية تساقط خفيف للثلوج، لكنه شكل أجواء مميزة لمحبي التصوير، وذلك تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها أغلب مدن المملكة.

أمطار رعدية على تبوك

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا بشأن استمرار حالة هطول الأمطار الرعدية على منطقة تبوك لهذا اليوم، وتشمل نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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