لقطات لوصول نجوم النصر إلى الرياض

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نشر حساب نادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، لقطات لوصول لاعبي النصر إلى الرياض قادمين من العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد انتهاء معسكر الفريق هناك.
اختتم لاعبو نادي النصر، صباح اليوم الخميس، معسكرهم الإعدادي والذي استمر 12 يومًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقبل لقاء ألميريا الإسباني، وديًا، المقرر له، غدًا الجمعة.
أجرى لاعبو العالمي تدريبات صباحية، اليوم الخميس، وطبقوا جوانب تكتيكية، والجري بسرعات مختلفة ضمن التدريبات وأجروا مناورة على كامل الملعب.
ويتأهب فريق النصر لخوض مباراة ودية أمام فريق ألميريا الأسباني، غدًا الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
ويستعد النصر لمواجهة الرائد يوم 15 ديسمبر الجاري قبل مواجهة العدالة في كأس الملك.
ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من 8 مباريات فاز في 6 وتعادل في واحدة كما خسر في أخرى.