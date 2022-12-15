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بعد هطول أمطار غزيرة

لقطات مدهشة لدخول السيول سد الجنابين بالباحة

2022-12-15 الساعة 8:00
لقطات مدهشة لدخول السيول سد الجنابين بالباحة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لحظات مهيبة لدخول السيول إلى سد الجنابين الواقع شرق منطقة الباحة في محافظة بلجرشي، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وحسب موقع “العربية”، رصد هذا المشهد المصور والرحال سالم الغامدي، حيث جذب أنظاره دخول 3 سيول بشكل مهيب وفي وقت واحد السد، ما جعله يلتقط عددًا من المشاهد للموقع بشكل لم يشهده من قبل.

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آثار الأمطار

وقال الغامدي: “أنا عاشق لتتبع آثار الأمطار على الأرض وتأثيرها على الطبيعة، ولدي نتاج واسع من مواقع مختلفة في السعودية، وهي صور لاقت رواجًا واسعًا على منصات التواصل”.

وأوضح أن متنزه سد الجنابين هو أحد أفضل المتنزهات في الباحة، ويقع في منطقة بلجرشي، ويتكون من 3 أقسام: قسم للعائلات وقسم للشباب، وقسم للأطفال، ويحتوي المتنزه علي ممرات للمشاة، ومظلات للنزهات ومساحاتٍ شاسعة خضراء لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بالهواء النقي وممارسة الرياضة، فضلا عن العديد من ملاعب الأطفال، ويحيط بالمتنزه كورنيش يمتد على جانبيه.

سد استراتيجي

يذكر أن سد الجنابين يعتبر أحد السدود الاستراتيجية التي تساهم في تغذية محافظة بلجرشي، وتبلغ السعة التخزينية للسد 17 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاع السد 28 مترًا، وارتفاع المفيض 23 مترًا، وطول السد 180 مترًا.

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