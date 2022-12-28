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بدأت في الصراخ المتواصل

لقطات مرعبة لثعبان عملاق يهاجم سيدة تايلاندية من سقف المطبخ

2022-12-28 الساعة 8:30
لقطات مرعبة لثعبان عملاق يهاجم سيدة تايلاندية من سقف المطبخ
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لامرأة في تايلاند فوجئت بهبوط ثعبان عملاق عليها من سقف المطبخ، فبدأت في الصراخ المتواصل.

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التفاصيل

وبحسب الفيديو، بدت الحية وكأنها على وشك الهجوم على الفتاة التي كانت تقف بمفردها في مؤخرة المقهى الصغير، بينما تدلّت الحية بينها وبين باب الخروج، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وأفادت العاملة: عندما رأيت الأفعى، أردت في البداية الركض والخروج من المحل، ولكن فجأة رأيت رأس الحية يتدلى ويحدق بي، فركضت إلى الجزء الخلفي من المتجر.

وسمع عمال يقفون خارج المحل، صراخ المرأة وأسرعوا على الفور للمساعدة، وبالفعل تمكن أحد العمال من إسقاطها بعصا وأسرع الرجل بجذبها من ذيلها، لكنها قاومت حين لفّت جسدها على رِجْل منضدة المشروبات، وفي النهاية تمكّن الرجل من سحبها.

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