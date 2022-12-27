لقطات مرعبة لفهد هارب اقتحم حرمًا جامعيًّا بالهند وأصاب 15 شخصًا

وثق مقطع فيديو متداول لحظة اقتحام فهد هارب من محمية جيبون للحياة البرية بولاية آسام الهندية للحرم الجامعي لمعهد أبحاث الغابات المطيرة.

وبحسب الفيديو المتداول، قفز الفهد بسرعة كبيرة من فوق حاجز حديدي إلى داخل الحرم الجامعي، محاولًا اقتحام سيارة تصادف مرورها في موقع الحادث، لكنه فشل ففر هاربًا من المكان.

وتسبب الحيوان الهارب في إصابة 15 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى كلية جورهات لتلقي العلاج، كما أثار الرعب داخل الحرم الجامعي.

وهاجم الفهد عددًا من سكان المدينة، فأوقع ضحايا بينهم نساء وأطفال وعمال الغابات، ونصحت السلطات السكان بعدم مغادرة منازلهم، لحين القبض على الحيوان الذي هرب بحثًا عن الطعام.