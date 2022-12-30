لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
شهدت مدينة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة، تزامنًا مع الحالة المطرية التي يتوقع استمرارها حتى الثلاثاء القادم.
فيديو | الآن.. هطول أمطار على #الحرم_المكي#الإخبارية pic.twitter.com/t1zMa7RCXeقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2022
من جهته، توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، د. أيمن غلام استمرار فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى الثلاثاء المقبل يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج، ولفت إلى أن المركز يراقب تطورات الحالة ويحدث بياناتها على مدار الساعة ويمررها للجهات المعنية لتسهيل مهامها الميدانية.
ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع .
وفي وقت سابق من اليوم، رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المدينة.
وبحسب ما ذكره المركز الوطني على حسابه الرسمي على “تويتر”، يتوقع هبوب عواصف رعدية مصحبة بأمطار غزيرة على “الليث، القنفدة” وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.
ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.
كانت مدينة مكة المكرمة والعديد من مناطق المملكة شهدت موجة برد قاسية وبدأت تتعرض مع ساعات مساء أمس الخميس لأحوال جوية غير مستقرة تترافق بهطولات مطرية متفاوتة الغزارة، يُتوقع استمرارها عدة أيام.