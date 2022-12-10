لقطات من احتفال جماهير المغرب بالتأهل التاريخي

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حرص لاعبو منتخب المغرب على الاحتفال مع الجماهير المغربية والعربية، وذلك بعد تأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، كأول منتخب عربي وإفريقي يُحقق هذا الأمر.
الجماهير تلعب دور المذيع#كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions pic.twitter.com/rWteN4iTJZقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وكان منتخب أسود الأطلس تأهل إلى نصف نهائي المونديال بعد إقصائه لمنتخب البرتغال بالفوز عليه بهدف دون رد سجله المهاجم يوسف النصيري.
واحتفل اللاعبون في أرضية الملعب مع الجماهير التي كانت حاضرة في المدرجات مع احتفالهم في غرفة خلع الملابس بطريقة لافتة للأنظار.
كما حرصت الجماهير العربية والمغربية على الاحتفال بتأهل أسود الأطلس لدور نصف النهائي في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والإفريقية منذ بداية بطولات كأس العالم في عام 1930 في الأوروجواي.
فرحة جماهير أسود الأطلس لا تتوقف#كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions pic.twitter.com/tt6KvV5MWv
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وأظهر الحارس العملاق ياسين بونو، لفتة طيبة تجاه زميله في المنتخب، يوسف النصيري بمنحه جائزة رجل المباراة، رغم فوز بونو بها تقديرًا ودعمًا للنصيري، الذي ساهم في تأهل المغرب لنصف نهائي كأس العالم.
وكان النصيري سجل هدف فوز أسود الأطلس في شباك البرتغال بالدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية متقنة، ثم تألق ياسين بونو وحافظ على نظافة شباكه حتى تأهلت المغرب إلى المربع الذهبي.
وقام ياسين بونو بمنح جائزته “رجل المباراة” إلى النصيري فقام الأخير بتحيته وتوجيه الشكر له قبل أن يُعيد له الجائزة.
ويستعد منتخب أسود الأطلس لمواجهة الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا، في دور نصف النهائي من المونديال مساء الأربعاء المقبل.