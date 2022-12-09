لقطات من استقبال ولي العهد لقادة ورؤساء وفود الدول العربية

نشرت وكالة واس لقطات من استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة في “قمة الرياض العربية الصينية”.

القمة العربية الصينية:

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وقبيل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لولي العهد وقادة وفود الدول المشاركة في أعمال القمة.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم.