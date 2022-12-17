لقطات من تتويج كرواتيا بالميدالية البرونزية

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
تُوج منتخب كرواتيا بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1.
لحظة تتويج منتخب #كرواتيا بميداليات المركز الثالث في #مونديال قطر بعد الفوز 2-1 على #المغرب#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @FRMFOFFICIEL @EnMaroc @HNS_CFF #كرواتيا_المغرب pic.twitter.com/LvZ0dCgtqxقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2022
ونشر الحساب الرسمي لـ المنتخب الكرواتي عبر “تويتر” لقطات من تتويج الفريق الكرواتي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز بها أول مرة في مونديال فرنسا 1998.
وكان المنتخب الكرواتي تقدم بالهدف الأول عبر المدافع جفارديول من ضربة رأسية في الدقيقة السابعة، ثم تعادل بعدها في الدقيقة التاسعة، اللاعب أشرف داري من ضربة رأسية لمنتخب أسود الأطلس.
وواصل منتخب أسود الأطلس تفوقه الهجومي على حساب المنتخب الكرواتي حيث أهدر فرصتين عبر كل من يوسف النصيري وحكيم زياش لإحراز الهدف الثاني، بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية.
ونجح منتخب كرواتيا بفضل أخطاء دفاع المنتخب المغربي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ميسلاف أورسيتش في الدقيقة الـ43.
وفي الشوط الثاني، قلت فرص المنتخب المغربي مع وجود بعض الهجمات الخطيرة للفريق الكرواتي، ليُحقق الأخير الفوز ويحصد الميدالية البرونزية.
وكان المنتخب المغربي شارك في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بعد خسارته أمام منتخب فرنسا بنتيجة 2-0 في دور نصف النهائي، بينما خسر منتخب كرواتيا أمام منتخب الأرجنتين بثلاثية دون رد.
وأصبح المنتخب المغربي رابع مونديال قطر، ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذه المرحلة.