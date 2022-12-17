لقطات من تتويج كرواتيا بالميدالية البرونزية

تُوج منتخب كرواتيا بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1.

البرونزية الثانية لـ كرواتيا

ونشر الحساب الرسمي لـ المنتخب الكرواتي عبر “تويتر” لقطات من تتويج الفريق الكرواتي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز بها أول مرة في مونديال فرنسا 1998.

وكان المنتخب الكرواتي تقدم بالهدف الأول عبر المدافع جفارديول من ضربة رأسية في الدقيقة السابعة، ثم تعادل بعدها في الدقيقة التاسعة، اللاعب أشرف داري من ضربة رأسية لمنتخب أسود الأطلس.

وواصل منتخب أسود الأطلس تفوقه الهجومي على حساب المنتخب الكرواتي حيث أهدر فرصتين عبر كل من يوسف النصيري وحكيم زياش لإحراز الهدف الثاني، بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية.

ونجح منتخب كرواتيا بفضل أخطاء دفاع المنتخب المغربي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ميسلاف أورسيتش في الدقيقة الـ43.

وفي الشوط الثاني، قلت فرص المنتخب المغربي مع وجود بعض الهجمات الخطيرة للفريق الكرواتي، ليُحقق الأخير الفوز ويحصد الميدالية البرونزية.

وكان المنتخب المغربي شارك في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بعد خسارته أمام منتخب فرنسا بنتيجة 2-0 في دور نصف النهائي، بينما خسر منتخب كرواتيا أمام منتخب الأرجنتين بثلاثية دون رد.

المغرب رابع العالم

وأصبح المنتخب المغربي رابع مونديال قطر، ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذه المرحلة.