لقطات من تتويج منتخب الأرجنتين بـ كأس العالم 2022

تُوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوز مثير على المنتخب الفرنسي بنتيجة 4/ 2 في ركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3/ 3 بين المنتخبين.

ورفع النجم الأرجنتيني لقب المونديال، ليكون حقق كل البطولات الرسمية في كرة القدم منذ بدء مسيرته في عام 2004.

ورفع ميسي الكأس وسط زملائه في منتخب التانجو وبحضور عائلاتهم وأطفالهم.

ميسي يرتدي البشت

وفي وقت سابق، التقطت عدسات الكاميرا في أرضية ملعب لوسيل، لحظة منح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، البشت إلى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لكي يرتديه أثناء رفع كأس العالم بعد الفوز به اليوم على حساب المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية.

وقام أمير قطر بمساعدة ميسي لكي يرتدي زي البشت بحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث ارتدى قائد المنتخب الأرجنتيني الزي ثم أخذ كأس العالم من يد إنفانتينو للاحتفال مع زملائه في منتخب التانجو بالتتويج بلقب المونديال.

نجوم منتخب الأرجنتين يسيطرون على الجوائز

وفاز النجم الأرجنتيني، بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022، بعد أن قاد بلاده للتتويج باللقب الثالث في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

وكان ميسي أحرز 7 أهداف في البطولة، منهم هدفان في شباك المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

كما تُوج إينزو فيرنانديز لاعب منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما تُوج الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في المونديال.

ولن يشارك النجم الأرجنتيني مع منتخب بلاده في المونديال القادم 2026 حيث أعلن أن مونديال قطر 2022 سيكون الأخير له من حيث المشاركة مع منتخب بلاده.