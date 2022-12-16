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أجنحة خاصة للقطاعات الأمنية

لقطات من داخل معرض الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

2022-12-16 الساعة 8:06
لقطات من داخل معرض الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المواطن - فريق التحرير

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تشارك وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية- الصياهد- شمال مدينة الرياض، بمعرض يضم أجنحة لقطاعاتها الأمنية، حيث تقدم خلالها لزوار المهرجان العديد من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير 2022 م.

خدمات وتحدي أبشر

وستستعرض الوزارة خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، كما ستتيح لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.

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وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المهرجان ممثلة في الإدارة العامة للمجاهدين والقوات الخاصة للأمن البيئي والإدارة العامة لدوريات الأمن والمركز الوطني للعمليات الأمنية وكلية الملك فهد الأمنية وقوات أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن والحماية والأدلة الجنائية والمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية والمديرية العامة للسجون والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لحرس الحدود والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات ووكالة شؤون الأفواج الأمنية والقوات الخاصة لأمن الطرق والخدمات الطبية بوزارة الداخلية ونادي منسوبي وزارة الداخلية.

 

 

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