لقطات من مدرسة تعليم القيادة بالشمالية

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
نشرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، فيديو لبعض لقطات من داخل إحدى مدارس تعليم القيادة بمنطقة الحدود الشمالية.
العمل متواصل لتطوير مدارس تعليم القيادة في كافة مناطق المملكة.
لقطات من مدرسة تعليم القيادة بمنطقة الحدود الشمالية.قد يهمّك أيضاً
متمنين لكم دوام السلامة
#المرور_السعودي pic.twitter.com/iMkEn5hH6f
— المرور السعودي (@eMoroor) December 21, 2022
ووثقت إدارة المرور على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” جوانب من مراحل تقديم الخدمة بدءًا من استقبال الراغبين لتعلم القيادة وصولًا لدروس القيادة حيث خصصت قاعات للنساء وصولًا للتدريبات العملية والميدانية على إشارات المرور والطرق.
وفي وقت سابق، افتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، مدرسة الزهور لتعليم القيادة بمدينة عرعر، بحضور مدير عام المرور بالمملكة العميد علي بن محسن الزهراني.
وفور وصوله، أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، وتجوّل في غرفة الإرشادات المرورية، وقاعة أجهزة المحاكاة، وقاعة استقبال النساء، وغرفة السلامة المرورية، وميدان تعليم القيادة، وشاهد عرضاً مرئيًا عن المدرسة، وعن إجراءات استقبال المستفيدين ومطابقة المعلومات.
كما اطلع على سير العمل في المدرسة، والتطوير والاختبارات التي تعمل بها لمنح رخص القيادة للرجال والنساء.
وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, أهمية إسهام مدرسة القيادة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى قادة المركبات، وتوفير أجود المناهج التعليمية النظرية والتدريب العملي، واستخدام السيارات الآمنة المناسبة للتدريب، حاثاً قائدي المركبات على أهمية التقيد بأنظمة المرور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
ونوّه بما يحظى به قطاع المرور من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعة وزير الداخلية، مثنيًا على الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور وإدارة المرور بالمنطقة، وما تقدمه من برامج توعوية في سبيل الحفاظ على السلامة المرورية.