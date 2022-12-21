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قاعات مخصصة للنساء وتدريبات ميدانية

لقطات من مدرسة تعليم القيادة بالشمالية

2022-12-21 الساعة 1:25
لقطات من مدرسة تعليم القيادة بالشمالية
المواطن - فريق التحرير

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نشرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، فيديو لبعض لقطات من داخل إحدى مدارس تعليم القيادة بمنطقة الحدود الشمالية.

ووثقت إدارة المرور على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” جوانب من مراحل تقديم الخدمة بدءًا من استقبال الراغبين لتعلم القيادة وصولًا لدروس القيادة حيث خصصت قاعات للنساء وصولًا للتدريبات العملية والميدانية على إشارات المرور والطرق.

جهود بالشمالية

وفي وقت سابق، افتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، مدرسة الزهور لتعليم القيادة بمدينة عرعر، بحضور مدير عام المرور بالمملكة العميد علي بن محسن الزهراني.

وفور وصوله، أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، وتجوّل في غرفة الإرشادات المرورية، وقاعة أجهزة المحاكاة، وقاعة استقبال النساء، وغرفة السلامة المرورية، وميدان تعليم القيادة، وشاهد عرضاً مرئيًا عن المدرسة، وعن إجراءات استقبال المستفيدين ومطابقة المعلومات.

كما اطلع على سير العمل في المدرسة، والتطوير والاختبارات التي تعمل بها لمنح رخص القيادة للرجال والنساء.

نشر الوعي

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, أهمية إسهام مدرسة القيادة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى قادة المركبات، وتوفير أجود المناهج التعليمية النظرية والتدريب العملي، واستخدام السيارات الآمنة المناسبة للتدريب، حاثاً قائدي المركبات على أهمية التقيد بأنظمة المرور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ونوّه بما يحظى به قطاع المرور من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتابعة وزير الداخلية، مثنيًا على الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور وإدارة المرور بالمنطقة، وما تقدمه من برامج توعوية في سبيل الحفاظ على السلامة المرورية.

 

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