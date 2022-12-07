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المقاتلات العسكرية السعودية ترافق طائرته

لقطات من مراسم استقبال الرئيس الصيني.. عرض جوي وطلقات المدفعية

2022-12-07 الساعة 7:44
لقطات من مراسم استقبال الرئيس الصيني.. عرض جوي وطلقات المدفعية
المواطن - فريق التحرير

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أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ لدى وصوله الرياض اليوم، في زيارة رسمية بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

 

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (الوزير المرافق)، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

مرافقة المقاتلات

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مرافقة المقاتلات العسكرية السعودية طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ فور دخولها المجال الجوي السعودي، والتي قدمت عرضًا جويًا مميزًا خلال مرافقتها الطائرة. كما ظهرت الأعلام السعودية والصينية وهي ترفرف، كما أطلقت المدفعية السعودية طلقات ترحيبية بالضيف الكبير.

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