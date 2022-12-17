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لقطات من مشاركة وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

2022-12-17 الساعة 9:31
لقطات من مشاركة وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المواطن - فريق التحرير

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تواصل وزارة الداخلية فعاليات معرضها النوعي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في الرمحية – الصياهد – شمال مدينة الرياض حيث يسلط المعرض الضوء على القطاعات الأمنية المختلفة وخدماتها المميزة.

 

معرض الداخلية

وتشارك الداخلية بمعرض يضم أجنحة لقطاعاتها الأمنية، كما يقدم لزوار المهرجان العديد من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير 2023 م.
وستستعرض الوزارة خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، كما ستتيح لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.

القطاعات المشاركة

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المهرجان ممثلة في الإدارة العامة للمجاهدين والقوات الخاصة للأمن البيئي والإدارة العامة لدوريات الأمن والمركز الوطني للعمليات الأمنية وكلية الملك فهد الأمنية وقوات أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن والحماية والأدلة الجنائية والمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية والمديرية العامة للسجون والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لحرس الحدود والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات ووكالة شؤون الأفواج الأمنية والقوات الخاصة لأمن الطرق والخدمات الطبية بوزارة الداخلية ونادي منسوبي وزارة الداخلية.

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