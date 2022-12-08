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المقرر افتتاحه في 2026

لقطات من مشروع الأفنيوز بالرياض أكبر سوق تجاري بالشرق الأوسط

2022-12-08 الساعة 11:38
لقطات من مشروع الأفنيوز بالرياض أكبر سوق تجاري بالشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

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يعد مشروع الأفنيوز مول في الرياض من أكبر وأهم المولات في الشرق الأوسط والعالم؛ نظرًا لما يضمه من أبراج وفنادق ومرافق ومراكز تجارية تم تصميمها بأعلى معايير الجودة.

ومن جهته، نشر نايف سعودي (مهتم بالعمارة والفنون والتنمية) على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” صورًا تستعرض الجهود المتواصلة على مدى 24 ساعة للانتهاء من المشروع، وذلك خلال زيارته لموقع الإنشاءات.

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مشروع الأفنيوز الرياض

يعد مشروع الأفنيوز الرياض القادم هو أكبر سوق تجاري في الشرق الأوسط، بمساحة إجمالية تبلغ 1800000 متر مربع، يضم المشروع مركزًا تجاريًّا ضخمًا يحتوي على 1300 محل تجاري و5 أبراج معدة للاستخدام السكني والتجاري وغيرها، كما سيضم أيضًا فنادق عالمية ومرافق طبية ومواقف سيارات تصل سعتها الى 15 ألف مركبة، وتم تصميم المول بناءً على أعلى معايير الجودة مع التزامه على الاستدامة والمحافظة على البيئة.

ويقع “الأفنيوز الرياض” في تقاطع طريقي الملك فهد والملك سلمان بحي الملقا بالرياض، وتبلغ المدة المتوقعة لانتهاء المشروع قرابة 40 شهرًا، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه بـ2026م، ويملك المشروع شركة الشايع، وتم تمويله من قبل 9 بنوك سعودية وكويتية بقرابة 5 مليار ريال، كما ساهمت وزارة المالية السعودية بتمويله بمبلغ 500 مليون ريال.

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