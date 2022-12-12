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تزامنًا مع بدء ذروة الحالة المطرية

لقطات من هطول الأمطار في جدة

2022-12-12 الساعة 12:45
لقطات من هطول الأمطار في جدة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو الأمطار التي شهدتها جدة، مساء أمس الأحد، والمستمرة حتى الآن تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها مكة المكرمة وجدة، وسط تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد.

تحذير الأرصاد

رفع المركز الوطني للأرصاد في تحديثٍ له، مستوى التنبيه المتقدم على جدة إلى “تحذير”، وسط تأكيد للأرصاد بمراقبة الحالة المطرية والظواهر المصاحبة لها على مدار الساعة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي للأرصاد حسين القحطاني.

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عواصف وأمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، هبوب عواصف رعية مصحوبة بأمطار غزيرة، قد تستمر حتى العاشرة من صباح يوم الاثنين، على منطقة مكة المكرمة وتشمل جدة.

التأثيرات المصاحبة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يصاحب الحالة المطرية نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وسيول، وانعدام في الرؤية.

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