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صورة داخل البيت الأبيض

لقطة تجمع قادة إفريقيا وبايدن لتشجيع المغرب

2022-12-15 الساعة 9:58
لقطة تجمع قادة إفريقيا وبايدن لتشجيع المغرب
المواطن - فريق التحرير

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ظهر قادة إفريقيا بصحبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، لمشاهدة مباراة المنتخب المغربي أمام فرنسا، مساء أمس الأربعاء، في لقطة استثنائية.

مشاهدة المباراة

وداخل إحدى غرف البيت الأبيض وأمام شاشة تلفزيونية كبيرة، جلس بايدن برفقة رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش وعدد من القادة الأفارقة يشاهدون مباراة المغرب وفرنسا.

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ورغم أدائه الجيد خلال المباراة، تلقى المنتخب المغربي هزيمة قاسية من نظيره الفرنسي أنهت أحلامه في التأهل لنهائي البطولة.

رسالة بايدن

وعقب المباراة، كتب بايدن عبر تويتر قائلًا: لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشاهد مباراة كأس العالم إلى جانب رئيس الوزراء المغربي أخنوش.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدته: بصرف النظر عن المنتخب الذي تشجعه، فإن ما حققه هذا المنتخب – أي المغرب- رائع.

القمة الإفريقية الأمريكية

ويشارك حوالي خمسين من القادة والرؤساء الأفارقة، في هذه القمة الثانية من نوعها بعد تلك التي نظمت قبل ثماني سنوات عام 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.

وتهدف القمة إلى البحث عن بوصلة تواجه تحديات العصر وتلبي احتياجات وآمال القارة الأفريقية، وتشكل فرصة للاستماع إلى تطلعاتها والوفاء بها.

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