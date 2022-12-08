لقطة طريفة لأجنبي يسأل عن زوجته لتناول الطعام

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة طريفة لسائح أجنبي، خلال تناوله الطعام مع مجموعة من المواطنين.
وخلال جلوس السائح لتناول الطعام مع عدد من المواطنين، سأل باللغة الإنجليزية عن زوجته، وطلب إحضارها لتناول الطعام معه.
ورد المترجم على السائح وأبلغه أن زوجته في الغرفة الثانية، تتناول الطعام مع السيدات، حسبما أبان مقطع الفيديو.
ودخل السائح والمتواجدون معه في نوبة ضحك بسبب سؤاله عن زوجته، وقال له أحد الحاضرين: “لا تخف عليها من الجوع”.