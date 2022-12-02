لقطة طريفة لكلب يقتحم ملعب ويوقف المباراة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لاقتحام كلب للملعب خلال إحدى مباريات بطولة الدوري المصري، وتسبب في إيقافها.

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وبحسب الفيديو المتداول كانت المباراة تجمع بين الإسماعيلي وسموحة، على ملعب الأول بمدينة الإسماعيلية في مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، وعند الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء اقتحم كلب أرضية الملعب، وهو ما دفع حكم المباراة لإيقافها.

واستمر إيقاف اللعب في المباراة لمدة نصف دقيقة تقريبًا، حتى خروج الكلب من الملعب، واستأنف بعدها اللاعبون اللقاء بشكل طبيعي.

من المعروف أنه قبل هذه المباراة خاض الإسماعيلي ثلاث مباريات بمنافسات الدوري المصري، خسر في مباراتين وتعادل في مباراة واحد، أما سموحة فخاض قبل مواجهة اليوم ثلاث مباريات أيضًا، تعادل في مباراتين منها وخسر مباراة واحدة.