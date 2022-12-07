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في ختام دور الـ 16

للتاريخ إسبانبا لن تنسى الهزيمة أمام المغرب

2022-12-07 الساعة 8:33
للتاريخ إسبانبا لن تنسى الهزيمة أمام المغرب
المواطن - زياد العتيبي

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في أداء استثنائي حقق المنتخب المغربي فوزا مستحقا على نظيرة المنتخب الاسباني المرشح لكاس العالم بركلات الترجيح في ختام دورالـ 16 مساء امس في اللقاء الذي أقيم على ملعب المدينة التعليمية .

وتميز المنتخب المغربي بالأداء وإغلاق المساحات وصنع الهجمات على مرمى المنتخب الاسباني التي سببت قلق للمشجعين وحولت ما كان ينظر اليه على انها مباراة سهلة إلى هزيمة سيتذكرها التاريخ .

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احتراف أوروبي :

ويمتلك المغرب تشكيلة قوية من اللاعبين الذين احترفوا في فرق أوروبية ومن أبرز هؤلاء اللاعبين ياسين بونو حارس المرمى المحترف مع نادي إشبيلية، وأشرف حكيمي المدافع المحترف مع باريس سان جيرمان، وحكيم زياش لاعب الوسط المحترف مع تشيلسي.

ياسين بونو - المغرب ضد إسبانيا

مشاركة سادسة :

وتعتبر المشاركة السادسة للمغرب بالتساوي مع السعودية  و تونس من المنتخبات العربية وهو ثالث منتخبات أفريقيا حضورا في البطولة بعد نيجيريا والكاميرون ، إذ يعتبر أول منتخب يصل لدور الثمانية في المونديال وسبق له المشاركة حيث وصول إلى دور 16 بعد أن فاز على البرتغال وتعادل مع إنجلترا وبولندا ليخسر أمام ألمانيا ويخرج من البطولة.

أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب

صدارة المجموعة :

يذكر أن المغرب قد تأهل إلى دور الستة عشر بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط ، فيما تأهلت إسبانيا إلى دور الستة عشر كثاني للمجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط من الفوز على كوستاريكا والتعادل مع ألمانيا والخسارة من اليابان التي خطفت صدارة المجموعة.

وأصبح المنتخب المغربي العربي الوحيد المتبقي بمونديال قطر  2022 بعد خروج منتخبات السعودية وتونس وقطر كما خرجت دول أفريقيا مثل غانا والكاميرون من دور المجموعات وخروج السنغال من دور الـ16 .

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