للمرة الأولى.. بوتين يصف الصراع الأوكراني بـ الحرب

لفتت شبكة CNN الأمريكية إلى أنه بعد 10 أشهر من بدء الصراع الروسي الأوكراني، استخدم الرئيس بوتين كلمة حرب، وهي المرة الأولى التي يقول فيها ذلك بدلًا من عملية عسكرية خاصة.

وقال بوتين للصحفيين في موسكو، بعد حضور اجتماع لمجلس الدولة حول سياسة الشباب: هدفنا هو إنهاء هذه الحرب، لقد كنا وسنواصل السعي لتحقيق ذلك.

ويقول منتقدو بوتين إن استخدام كلمة حرب لوصف الصراع في أوكرانيا كان غير قانوني فعليًا في روسيا منذ مارس، عندما وقع الرئيس الروسي قانون الرقابة الذي يجرم نشر معلومات مزيفة حول الغزو مع عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن لأي شخص مدان.

ولذا فإن استخدام بوتين للكلمة لم يمر مرور الكرام دون أن يلاحظه أحد.

وقالت النائبة عن بلدية سانت بطرسبرغ، نيكيتا يوفيريف، التي فرت من روسيا بسبب موقفها المناهض للصراع: لم يكن هناك مرسوم لإنهاء العملية العسكرية الخاصة، ولم يتم الإعلان رسميًا عن الحرب، ولذلك تم بالفعل إدانة عدة آلاف من الأشخاص لاستخدام هذه الكلمة.

زلة لسان من بوتين

قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن تقييمهم الأولي كان أن تصريح بوتين لم يكن مقصودًا ومن المحتمل أن يكون زلة لسان، ومع ذلك، سيراقب المسؤولون الأمريكيون عن كثب ما تقوله الأشخاص داخل الكرملين عن ذلك في الأيام المقبلة.

زيارة زيلينسكي إلى واشنطن

ويُذكر أن تصريحات بوتين يوم الخميس جاءت في أعقاب زيارة تاريخية قام بها فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، حيث ألقى الرئيس الأوكراني خطابًا حماسيًا أمام الكونغرس دعا فيه إلى تقديم دعم أمريكي أكبر للمجهود الحربي.