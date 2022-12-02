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بعد التعادل دون أهداف

لوكاكو يحطم زجاج مقاعد البدلاء بعد خروجه من كأس العالم

2022-12-02 الساعة 1:57
لوكاكو يحطم زجاج مقاعد البدلاء بعد خروجه من كأس العالم
المواطن - متابعة

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وثق مقطع فيديو متداول لمهاجم المنتخب البلجيكي، روميلو لوكاكو، وقد صب جام غضبه على زجاج مقاعد البدلاء، بعد خروج منتخب بلاده مبكرًا من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، من دور المجموعات.

التفاصيل

وبحسب الفيديو المتداول، رصدت عدسات رواد مواقع التواصل، لوكاكو وهو يحطم زجاج مقاعد البدلاء، تعبيرًا عن الغضب والانفعال على خروج المنتخب البلجيكي من دور المجموعات.

من المعروف أن منتخب بلجيكا تعادل من دون أهداف أمام نظيره الكرواتي، مساء أمس الخميس، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، وذلك الجولة الثالثة لمجموعات مونديال قطر 2022.

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