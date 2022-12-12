لويس ميكسيوني مهدد بمغادرة أبها

كشفت تقارير أن اللاعب الموزمبيقي لويس ميكسيوني أصبح قريبًا من مغادرة نادي أبها في شهر يناير المقبل.

لويس ميكسيوني

وكان ميكسيوني صاحب الـ25 عامًا انضم لنادي أبها في أغسطس الماضي، قادمًا من الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتم التعاقد مع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 300 ألف دولار، دون وجود بند للشراء.

نادي أبها يفكر حاليًّا في التخلص من ميكسيوني والتعاقد مع لاعب أجنبي أفضل منه في يناير المقبل، بطلب من المدرب رويل كومانس.

يذكر أن نادي أبها سيواجه فريق الطائي في الجولة التاسعة من دوري روشن مساء الخميس المقبل.

ويتواجد نادي أبها حاليًّا في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.