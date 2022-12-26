لويس يحرج والدته الأميرة كيت ميديلتون بعد نفاد صبره

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير لويس، وقد أحرج والدته الأميرة كيت ميديلتون، أثناء حديثها مع الجماهير الذين توافدوا أمام كنيسة القديسة مريم المجدلية في قصر ساندرينغهام، أمس الأحد، بمناسبة أعياد الميلاد.

تفاصيل الوقعة

وبحسب الفيديو المتداول، شوهد الأمير الصغير لويس، وهو يشد ذراع والدته في محاولة لمنعها من الحديث مع الجماهير، الذين تجمعوا في ساحة الكنيسة لتحية العائلة الملكية بمناسبة أعياد الميلاد.

وعندما حاولت والدته إكمال حديثها مع المتواجدين، بدأ بلفت الانتباه من خلال محاولته سحبها مرارًا، وإظهار نفاد صبره بحركات طريفة بوجهه، ليدل على شعوره بالملل.

وتعد هذه المناسبة الرسمية الأولى التي ينضم فيها الأمير لويس إلى والديه، وشقيقيه الأميرين جورج، وتشارلوت، لإلقاء التحية على الجماهير وتهنئتهم بالميلاد، بالرغم من انضمامه إليهما العام الماضي، لكن وفق الإجراءات المشددة لفيروس كورونا.

وليس هذا الموقف المحرج الأول الذي يضع فيه الأمير الصغير والدته، وسبق له أن تصدر عناوين الصحف خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة إليزابيث في يونيو الماضي، حين قام بحركات “سخيفة” بملامحه، وحاول إغلاق فم والدته بيده ليوقفها عن الحديث.